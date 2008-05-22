Президент Беларуси провел совещание, касающееся Белоруской калийной компании

Александр Лукашенко считает возможным повысить эффективность работы БКК для увеличения валютной выручки при экспорте белорусских калийных удобрений.

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам деятельности ЗАО "Белорусская калийная компания". По итогам обсуждения Президент одобрил деятельность БКК и назвал её очень успешной. Если в 2004 году компания имела выручку в 751 млн долларов, то в уже в этом году, продав те же объемы, будет иметь более 3 миллиардов.

БКК - эта трехбуквенная аббревиатура белорусского происхождения уже достаточно известна на мировом калийном рынке. Портфолио для такой молодой компании уже увесистое -годовая выручка 1 миллиард 300 миллионов долларов. На мировом рынке себя показали, теперь задача – с максимальной выгодой использовать стремительно меняющуюся мировою конъюнктуру.

С истории вопроса начал совещание Президент. Александр Лукашенко напомнил присутствующим 2005 год. Тогда ещё наши удобрения продавались через многочисленных посредников. Создание собственной компании, которая занималась бы продвижением белорусского калия за рубеж, было стратегическим решением. Сегодня уже можно говорить, что это решение себя оправдало в полной мере.

Куратор белорусского калийного проекта от Правительства – первый вице-премьер. Владимир Семашко доложил об объемах продаж. Правда, сам доклад прозвучал в узком кругу чиновников, без СМИ. Выйдя к журналистам, замглавы Правительства сообщил: Президент одобрил деятельность Белорусской калийной компании и назвал её очень успешной. Если в 2004 году БКК имела выручку в 751 млн. долларов, то уже в этом году, продав те же объемы, будет иметь более 3 миллиардов.

Ещё одной цифрой сегодня уже смело оперирует БКК. 5 миллиардов долларов – это прогноз выручки на 2009 год. Президент считает возможным повысить эффективность работы Белорусской калийной компании. Надо проанализировать как рационально использовать наш большой ресурс, чтобы получить больший доход для государства.

