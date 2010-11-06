Рентабельность геотермальной станции в тепличном комбинате «Берестье» - более 30%

На территории брестского предприятия мозырские нефтяники в 2007 году пробурили скважину глубиной 1520 метров, там температура воды выше 40 градусов. С помощью специальных насосов из недр земли вода подается для обогрева теплиц.

В зависимости от температуры воздуха с помощью новой разработки отапливаются от 1,5 до 4 гектаров теплиц, где выращивают огурцы, томаты и другие овощи. Как отметил директор предприятия Николай Долбик, использование тепла земли помогает значительно экономить ресурсы в условиях высоких цен на природный газ и электроэнергию.

Планируется, что, когда проект будет полностью воплощен в жизнь, снизится расход газа на обогрев теплиц, а следовательно, уменьшится и цена на овощи, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».