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Рентабельность геотермальной станции в тепличном комбинате «Берестье» - более 30%

06 ноября 2010 13:34
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На территории брестского предприятия мозырские нефтяники в 2007 году пробурили скважину глубиной 1520 метров, там температура воды выше 40 градусов. С помощью специальных насосов из недр земли вода подается для обогрева теплиц.

В зависимости от температуры воздуха с помощью новой разработки отапливаются от 1,5 до 4 гектаров теплиц, где выращивают огурцы, томаты и другие овощи. Как отметил директор предприятия Николай Долбик, использование тепла земли помогает значительно экономить ресурсы в условиях высоких цен на природный газ и электроэнергию.

Планируется, что, когда проект будет полностью воплощен в жизнь, снизится расход газа на обогрев теплиц, а следовательно, уменьшится и цена на овощи, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

# Экономика

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