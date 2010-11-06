Геннадий Онищенко уже третий день находится в Беларуси

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 4 ноября прибыл в Брест, чтобы обсудить вопросы санитарного контроля.

Запланировано посещение гостем пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, СП «Санта Импэкс Брест» ООО и СП «Санта Бремор» ООО, а также ОАО «Савушкин продукт». Глава Роспотребнадзора намерен изучить регулирование допуска на единую таможенную территорию товаров из дальнего и ближнего зарубежья, познакомиться с работой перерабатывающих предприятий.

Десятидневный визит в Беларусь, судя по всему, должен упредить в том числе российско-белорусские молочные «войны», имевшие место в последние годы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».