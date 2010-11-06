Прямой эфир

Геннадий Онищенко уже третий день находится в Беларуси

06 ноября 2010 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 4 ноября прибыл в Брест, чтобы обсудить вопросы санитарного контроля.

Запланировано посещение гостем пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, СП «Санта Импэкс Брест» ООО и СП «Санта Бремор» ООО, а также ОАО «Савушкин продукт». Глава Роспотребнадзора намерен изучить регулирование допуска на единую таможенную территорию товаров из дальнего и ближнего зарубежья, познакомиться с работой перерабатывающих предприятий.

Десятидневный визит в Беларусь, судя по всему, должен упредить в том числе российско-белорусские  молочные «войны», имевшие место в последние годы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
06 ноября 2010 12:35

Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о подорожании билетов на проезд

05 ноября 2010 13:51

Всемирный банк: Беларусь вошла в тройку мировых лидеров по изменению условий ведения бизнеса

05 ноября 2010 13:30

В международном рейтинге по индексу развития человеческого потенциала Беларусь опережает все страны СНГ