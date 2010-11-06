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Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о подорожании билетов на проезд

06 ноября 2010 12:35
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Внутри республики билет подорожал на 20% согласно постановлению Министерства экономики.

Последний раз повышение проезда постановлением Минэкономики происходило 25 ноября 2006 года, сообщает www.ctv.by.

# Экономика

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