Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о подорожании билетов на проезд

Последний раз повышение проезда постановлением Минэкономики происходило 25 ноября 2006 года, сообщает www.ctv.by.
Республика Беларусь – на третьем месте среди стран, которые добились наибольших успехов в создании благоприятной среды для предпринимателей за последние пять лет.
Таковы результаты ежегодного исследования ПРООН, которое пятого ноября озвучили в штаб-квартире Организации Объединенных наций. Этот индекс показывает, в какой мере рост экономики государства отражается на качестве жизни людей и повышении уровня их благосостояния.
Оно займется поиском инвесторов и контролем за их деятельностью. Координацию будет осуществлять Наблюдательный совет во главе с премьер-министром.
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