Расстояния между придорожными кафе увеличатся

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

В результате роста объектов придорожного сервиса в 2015 году среднее расстояние между кафе составит 30 км, а между автозаправочными станциями - 39 км.

Станции техобслуживания будут удалены друг от друга всего на 70 км. В Минтрансе также рассказали, что в соответствии с планом развития придорожного сервиса на главных автомагистралях страны уже в ближайшие два года построят и реконструируют 54 таких объекта. Специалисты министерства считают, что основная причина неразвитого придорожного сервиса - низкая рентабельность этого бизнеса.