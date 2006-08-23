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Расстояния между придорожными кафе увеличатся

23 августа 2006 13:59
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Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

В результате роста объектов  придорожного сервиса  в  2015  году  среднее расстояние  между  кафе   составит   30   км,   а    между автозаправочными станциями - 39 км.

Станции   техобслуживания  будут удалены друг от друга всего на 70 км. В  Минтрансе  также рассказали, что в соответствии  с  планом развития  придорожного сервиса на главных  автомагистралях страны   уже в ближайшие два года построят и реконструируют  54  таких объекта. Специалисты  министерства  считают,  что основная причина неразвитого придорожного сервиса - низкая  рентабельность  этого  бизнеса.

# Экономика

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