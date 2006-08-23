Минская и Гродненская области перешагнули миллионный рубеж сбора зерна

При средней урожайности 29,3 центнеров с гектара валовой сбор зерна в стране на утро 23 августа составил 5 миллионов 75 тысяч тонн.

Хлеборобы Минщины собрали около 1 миллиона 400 тысяч тонн. Вторую позицию удерживает Гродненская область - 1 миллион тонн зерна. В Бресте намолочено более 740 тысяч тонн. В Могилевской области почти 680 тысяч тонн зерна. Намолот Витебской и Гомельской областей на утро 23 августа составил около 625 тысяч тонн.

Между тем, В Могилевской области и большинстве районов Витебской области из-за проливных дождей остановилась жатва. Об этом сообщили в областных комитетах по сельскому хозяйству и продовольствию.

На Витебщине всего 21 сельскохозрайона. На поля техника вышла лишь в восьми из них. Однако и здесь темпы уборки невысоки. Прогноз синоптиков неутешителен: в течение трех дней активный циклон будет находиться над областью и дожди будут продолжаться.

Хлеборобы опасаются, что из-за выпавших осадков увеличатся потери зерна и возрастет опасность его прорастания в колосе. Сегодня в большинстве регионов Могилёвщины ни один комбайн не смог приступить к работе из-за непогоды.

Тем не менее, техника находится в постоянной готовности и, как только позволяет погода, приступает к работе. Для завершения уборочной кампании в регионе необходимо еще как минимум семь погожих дней.