Финальные аккорды жатвы 2006

Хозяйства страны собрали уже 5 миллионов тонн зерна. Несмотря на сложные погодные условия, уборка в хозяйствах продолжается. При первой же возможности комбайны выходят в поле.

22 августа миллионный рубеж преодолели хлеборобы Гродненской области. Средняя урожайность, по-прежнему, самая высокая в Республике - 36 центнеров с гектара.

Гродненцы не первыми в Республике собрали свой миллион. Их опередили хлеборобы Минской области. Однако учитывая тот факт, что в Принеманьи посеяно зерновых значительно меньше, чем в столичном регионе, их результат - это большое достижение.

Параллельно с уборкой, хозяйства области активно ведут работу и по сдаче зерна государству. План выполняется строго по графику. Новый урожай практически не залёживается на зернотоках в хозяйствах.

"На сегодняшний день государству продано 58 %. Я думаю, что в ближайшую неделю и уборка будет завершена, и выполнен госзаказ по сдаче зерна государству", - сказал 1-й заместитель председателя Василий Степуро.

До конца августа в Гродненской области планируется завершить не только уборку, но и намолотить ещё как минимум 150-200 тысяч тонн зерна.

По валовому сбору зерна по-прежнему лидирует Минская область, которая приближается к отметке 1,5 миллиона тонн. Госзаказ по продаже зерна государству хозяйства Минщины уже выполнили наполовину.

Среди регионов области первым уборку зерновых завершает Стародорожский район. Здесь уже скошено 94% от всей посевной площади.