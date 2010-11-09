Мэр Бреста: Все наши просьбы были удовлетворены президентом

В минувшую пятницу журналистов брестских СМИ пригласили на пресс-конференцию с участием брестского мэра Александра Палышенкова.

- 1,5 триллиона рублей - это приблизительная стоимость проектов, благодаря которым город будет развиваться и которые одобрены Президентом. Все наши просьбы были удовлетворены Александром Григорьевичем . Мы ждем, когда будет подписан протокол поручений, и приступим к работе, а ее хватит всем. Что же касается средств, которые были сэкономлены при строительстве Дворца водных видов спорта, то как их распределить, будет решать губернатор, - цитирует «Столичное телевидение». слова Александра Палышенкова со ссылкой на газету «Заря».

- Уже через две недели мы увидим в Бресте открытый искусственный лед. Он будет залит между двумя дворцами – Ледовым и водных видов спорта. Предприниматель из Германии вложил в оборудование полмиллиона евро. Также запланирована модернизация ФОКа, сегодня он не отвечает современным требованиям. Уже есть два проекта – брестский и литовский. Литовцы предложили разместить в ФОКе и аквапарк, и боулинг, и бильярдный клуб, и реабилитационный центр для инвалидов. Думаю, на это будут направлены привлеченные деньги, а не бюджетные. Также планируем модернизировать школьные стадионы, чтобы на них занимались не только школьники, но и жители микрорайонов, - цитирует «Столичное телевидение» слова Александра Палышенкова со ссылкой на газету «Заря».

- Предстоит много поработать по гостиницам. Их строительство планируется на улицах Краснознаменной, Советской, прорабатывается вопрос по углу улиц Гоголя – Фомина, не исключаю строительства отеля компанией «Юнивест-М» на улице Лениградской, а также фирмой «Спорттовары» на улице Интернациональной, уже строится гостиница рядом с горисполкомом. Кстати, на улице Советской планируется строительство пятизвездочного отеля с привлечением чешского капитала. Но то, что вопрос нехватки гостиниц будет решен к 2015 году, – это факт, - цитирует «Столичное телевидение» слова Александра Палышенкова со ссылкой на газету «Заря».