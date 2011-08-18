Программу развития логистической системы Беларуси до 2015 года планируется скорректировать

Изменения коснутся, прежде всего, перечня участков, отведенных под строительство логистических центров.

В проекты по их созданию в текущей пятилетке будет инвестировано более 3 триллионов рублей.

В настоящее время в стране выполняется 23 инвестпроекта, определенных программой развития логистической системы. Помимо этого, заключены договоры на создание в Беларуси еще 17 центров, которые не включены в программу. Параллельно будет развиваться и инфраструктура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Божанов, начальник Управления стратегического развития, координации и инвестирования транспортных систем Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В настоящее время принято решение о доведении дорог, которые ведут от Минска ко всем областным центрам, до 1-й категории. Это значит, что будет 4 полосы и нагрузка на ось — 11,5 тонн — то, что у нас есть по нашим транспортным коридорам. Поэтому понятно внимание инвесторов к Минской области: здесь будет создана наилучшая инфраструктура для дальнейшего функционирования логистических центров.