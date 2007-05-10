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Беларусь и Китай продлевают сроки экономического сотрудничества

10 мая 2007 13:37
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Страны планируют заключить пятилетний договор на поставку калийных удобрений. Первый вице-премьер Владимир Семашко провел переговоры с руководством китайской корпорации "Синохем". Белорусская калийная компания и эта нефтехимическая корпорация подпишут рамочный документ в ближайшее время. 14 мая уже будет рассмотрен его проект, который и определит перспективы сотрудничества на пятилетний период.
Пока обе страны работают в соответствии с годовым контрактом. В 2007 году Беларусь намерена поставить китайской корпорации не менее 3 миллионов тонн калийных удобрений.
# Экономика

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