Посевы озимых и яровых культур имеют повреждения после весенних заморозков

В Беларуси от весенних заморозков пострадало около 35 тысяч гектаров яровых культур, это примерно 10% от всей площади посевов.

Озимые зерновые в нынешнем году перезимовали неплохо, неприятности принесли лишь последние весенние заморозки. В настоящее время хозяйства обследуют посевы озимых и яровых зерновых, и там где это необходимо, пересеют или подкормят растения, чтобы они восстановились. Посевы зерновых в хозяйствах решено по максиму сохранить, в крайнем случае - часть из них будет переведена на кормовые цели.

Хозяйства Беларуси до 15 мая завершат основные весенне-полевые работы, в том числе и сев яровых культур. Так, на сегодняшний день яровые культуры посеяны на площади 2 млн. 108 тыс. га или более 90% к плану. Завершен сев льна-долгунца и на последних гектарах сеют сахарную свеклу. Засеяно также более половины кукурузных и картофельных полей.