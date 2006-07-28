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Прибавку урожая даст продуктивность хлебного поля

28 июля 2006 07:22
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В нынешнем году в Беларуси планируется собрать не менее 6 млн. 800 тысяч тонн зерна. Об этом заявляют в Минсельхозпроде. В республике было сделано все для достижения восьмимиллионной планки, однако погода внесла коррективы.

Из-за морозной зимы пришлось пересевать часть озимых зерновых. Сказались на формировании урожая поздняя весна и отсутствие июльских дождей. Нынешний урожай получат за счет увеличения продуктивности хлебного поля. Так, на 10% больше, чем в прошлом году, внесено минеральных удобрений. В  стране уже убрано около 200 тысяч гектаров зерновых. В первую очередь, убирают подгоревшие участки и самые высокоурожайные поля.

Хозяйства республики намерены провести нынешнюю уборку собственными силами. Готовность комбайнового парка - 96%.   В уборке задействовано около 14 тысяч комбайнов, из которых полторы тысячи капитально отремонтированы. Еще столько же поступило новых уборочных машин.   Хозяйства республики полностью обеспечены кадрами. Работа организована в две смены. В период уборки механизаторы смогут заработать до двух миллионов рублей. Причем, оплата труда напрямую зависит от качества уборки.

# Экономика

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