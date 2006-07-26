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Нормативная база в области стандартизации соков и сокосодержащей продукции будет пересмотрена

26 июля 2006 15:23
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На этом настаивают специалисты БелНИИ пищевых продуктов и концерна <Белпищепром>. Таким образом, они надеются повысить качество соков и поставить заслон на пути фальсификатов.

Сегодня в Беларуси действуют десятки госстандартов на соки, нектары и напитки. Они устанавливают классификацию соков, требования к их органолептическим, физико-химическим показателям, транспортированию и хранению. Вместе с тем существует большая разница в терминах и определениях понятий сок, нектар или сокосодержащий напиток. Ее и устранят новые нормативные документы.
Проведенные исследования соков и сокосодержащей продукции выявили значительное количество фальсификатов, на этом фоне отечественная продукция смотрится весьма выигрышно.

 <Из всех образцов соков самые качественные - белорусские. Фальсификатов не было>, -  отметила начальник отдела консервирования РУП <БелНИИ пищевых продуктов> Людмила Павловская.

Помимо изменения нормативной базы, понадобятся и инновации на уровне производства соков. Существенные претензии у специалистов пока имеются  к системе водоподготовки, необходимо также частичное или полное перевооружение предприятий, занимающихся производством соков. Введение нормативной документации, регламентирующей новые требования к производству и хранению соков планируется в середине 2008-го года. 

# Экономика

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