Парламентарии готовятся рассмотреть законопроект "Об ипотеке"

Постоянная комиссия Палаты представителей по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации готовит к рассмотрению в первом чтении законопроект "Об ипотеке".

Документ направлен на создание правовых институтов, на базе которых будет формироваться законодательство в области досрочного ипотечного кредитования, в том числе и жилищного. На основе залога недвижимости формируется система досрочного кредитования. Она должна дополнить действующие формы финансирования жилищного строительства. А именно - льготное кредитование и местные целевые облигационные жилищные займы.

Одна из целей разработки законопроекта - создание эффективных правовых механизмов для банковской системы по дополнительному привлечению средств финансирования отраслей экономики.