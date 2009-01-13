Президент Беларуси посетил минский "Белкоммунмаш"

Александр Лукашенко заявил о своем намерении каждую неделю посещать белорусские предприятия и знакомиться с тем, как они преодолевают негативные последствия мирового финансового кризиса.

Предприятие "Белкомунмаш" Президент назвал хорошим примером того, как надо работать в сложных условиях. Заводчане в ответ рассказали, как готовятся покорить российский рынок новейшей системой городских транспортных линий под ключ.

Коммунальный транспорт – одно из перспективных направлений современного машиностроения. Когда наши соседи в ближнем зарубежье слегка подрастеряли свои позиции, минские белкоммунмашевцы разработали собственный планы спасения, который к слову помог выжить и в современных непростых условиях мирового кризиса.

Еще лет 10 назад здесь было не все так радужно. Двинуться с мертвой точки тогда помогло личное вмешательство Президента (в память о той встрече в одном из цехов стену украшает фотография главы государства с Белкоммунмашевцами.) И еще один фактор, сыгравший на руку: "Белкоммунмаш" в свое время был передан в ведение Мингорисполкома. И столичное руководство занялось производителями трамваев и троллейбусов вплотную.

Сегодня их 1600 и средняя зарплата около 1,5 миллионов. Самое важное для работников – социальную сферу удалось сохранить почти в полном объеме. Все рабочие без исключения журналистам рассказывали про условия питания: завод каждый день обеспечивает три бесплатных горячих блюда. Президента это тоже удивило. Впрочем, гораздо больше главу государства впечатлила информация о том, как белкоммунмашевцы намерены покорять рынок России.

В текущем году завод планирует начать создание систем городских транспортных линий под ключ в стране-соседке. Об этом генеральный директор "Белкоммунмаша" Владимир Король рассказал и Президенту. Это так называемые инженерно-промышленные группы, которые в любом городе с нуля создадут трамвайно-троллейбусные линии, привезут машины, и обеспечат их техническое обслуживание.

Белорусские трамваи и троллейбусы уже побывали в Лондоне, правда, они там не колесили по английским улочкам. Коммерческие предложения завода были представлены на прошедшем в ноябре в Лондоне инвестиционном форуме и уже заинтересовали бизнесменов из Швейцарии, Чехии и Великобритании.

В 2009-м "Белкоммунмаш" намерен выпустить с конвейера не менее полутысячи троллейбусов. За последние два года завод утроил объем производства и стал самым крупным производителем троллейбусов в Европе. Президент это назвал достойным примером для подражания и заявил, что собирается и других производителей посетить. Посмотреть, а как они справляются с последствиями мирового финансово-экономического кризиса.