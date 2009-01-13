Первые 800 миллионов долларов кредита МВФ в Беларусь поступят уже завтра

Как ожидается, он будет зачислен в состав золотовалютных резервов. Совет директоров Международного валютного фонда положительно оценил действия правительства и Нацбанка.И таким образом одобрил предоставление нашей республике 2,5 миллиардов долларов. Напомним, одномоментная девальвация белорусского рубля была одним из условий выделения кредита. Эти деньги станут для национальной экономики так называемой "подушкой безопасности" в условиях мирового финансового кризиса.