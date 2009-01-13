В Беларуси необоснованно выросли цены на многие продукты питания

Правительство Беларуси намерено предпринять жесткие меры для предотвращения необоснованного роста цен на некоторые продукты питания.

Так, по данным Минэкономики – за 12 дней января от 20 до 65 процентов подорожали – гречневая крупа, рис, горох, кофе, чай, растительное масло, рыба, некоторые фрукты и овощи. Причем такая тенденция наблюдается не только у частных, но и государственных продавцов. Чиновники призывают население сообщать о фактах необоснованного роста цен, а органам ценообразования поручено провести массовые проверки в оптовой и розничной торговле, в том числе на рынках.



Владимир Адашкевич: "Я хочу обратиться к субъектам хозяйствования, которые импортируют и реализуют ввозимую продукцию. Правительство предупреждает о серьезных для них последствиях, если будет установлен необоснованный рост цен", в случае выявления органами ценообразования нарушений будет ставиться вопрос об отзыве лицензии и запрете на осуществление торговой деятельности".