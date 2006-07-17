Председатель Минского Горисполкома Михаил Павлов потребовал ускорить проведение ремонтных работ на проспекте Независимости

Всем дорожным и ремонтным организациям, осуществляющим асфальтирование проспекта, столичный градоначальник посоветовал проводить оперативные совещания два раза в сутки. Сегодняшние темпы работ на пересечении проспекта Независимости, а также улиц Калиновского и Филимонова Михаил Павлов считает недостаточными. По информации дирекции предприятия "Горремавтодор", работы на проспекте Независимости ведутся ускоренными темпами. Только в нынешние выходные в асфальтировании дороги участвовали в среднем от ста до двухсот дорожных рабочих в сутки. Однако специалисты столкнулись с неожиданной проблемой: в связи с недавней жарой новый асфальт не успевает охладиться и затвердеть.