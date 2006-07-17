В скором времени у Минска появится свой дорожный устав

Пока документ не имеет точного названия. Однако уже известно, что это будет свод правил эксплуатации минских дорог на основе аналогичных документов, действующих в Москве и Санкт-Петербурге, об этом заявил генеральный директор предприятия "Горремавтодор" Леонид Стухальский.Разрабатываемый устав станет комплексным документом и будет учитывать все нюансы ремонта и эксплуатации дорог Минска. В частности, будут введены специальные нормативы по расчетным транспортным нагрузкам. Поскольку столичные дороги перегружены общественным транспортом, а дорожные рабочие не могут даже временно ограничить его движение. Самое главное, что устав даст возможность еще на стадии проектирования дорог закладывать такие нормативы, которые позволят выдерживать повышенные нагрузки. Кроме того, планируется определить и контрольные требования к применяемым в столице дорожным материалам.