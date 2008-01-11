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Правительство обсуждает целевые показатели прогноза социально-экономического развития

11 января 2008 16:36
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Совету Министров совместно с Нацбанком необходимо разработать комплекс мер по повышению эффективности экономики, и на этой основе обеспечить дополнительный прирост ВВП на два процентных пункта. Совместный план действий Совета Министров и Нацбанка представляет собой перечень мероприятий, направленных на создание макроэкономических условий для обеспечения темпа роста ВВП, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности, обеспечение роста производства в реальном секторе экономики, устойчивости национальной валюты, роста реальных денежных доходов населения, развитие предпринимательства.
# Экономика

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