Прямой эфир

Новое нефтяное месторождение открыто в Беларуси

11 января 2008 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Месторождение нефти было обнаружено Мозырской нефтеразведочной экспедицией в результате бурения скважины на Зуевской нефтеперспективной площади в Светлогорском районе.Полученный приток легкой высококачественной нефти оценивается сейчас в 60 кубометров в сутки. Он позволит увеличить объем ее добычи в Беларуси, будет способствовать реализации основных задач Директивы №3 об экономии и бережливости в части увеличения доли использования собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006- 2010 годах.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 января 2008 15:08

До 1 марта белорусы должны отчитаться о доходах

10 января 2008 13:57

Ограничены расходы на потребление энергоснабжающих и других госпредприятий

10 января 2008 13:55

Фрунзенский район Минска освобождает территории для новостроек