Новое нефтяное месторождение открыто в Беларуси

Месторождение нефти было обнаружено Мозырской нефтеразведочной экспедицией в результате бурения скважины на Зуевской нефтеперспективной площади в Светлогорском районе.Полученный приток легкой высококачественной нефти оценивается сейчас в 60 кубометров в сутки. Он позволит увеличить объем ее добычи в Беларуси, будет способствовать реализации основных задач Директивы №3 об экономии и бережливости в части увеличения доли использования собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006- 2010 годах.