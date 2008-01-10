До 1 марта белорусы должны отчитаться о доходах

Декларированию подлежит доход за 2007 год, полученный из нескольких источников и превышающий 7,5 млн. рублей.

Декларировать доходы для белорусов становится осознанной необходимостью. Посетителей в налоговых инспекциях с каждым годом все больше. И это реальное подтверждение роста денежных доходов. В прошлом году о своем финансовом положении отчитались 280 тысяч человек.



Декларация о доходах - документ на 4 листах. Заполнить ее правильно не так уж и сложно. На помощь всегда придут сотрудники инспекции. Сейчас отчитаться о доходах можно за 15 минут. В конце февраля на эту процедуру придется потратить гораздо больше времени. Очереди в налоговых - яркая примета приближающейся весны.



Правда в 2008-м специалисты очередей как раз и не ожидают. И прогнозируют, что посетителей станет меньше. Теперь те, кто, строит квартиру, или платит за учебу детей, могут получить налоговую льготу по месту основной работы и в инспекцию обращаться не обязательно.



Заполнить финансовый документ обязаны те, кто в течение 2007 года получал доходы из нескольких источников, и совокупный годовой доход при этом превысил 7 миллионов 519 тысяч 992 рубля. Сумма крупная, но не круглая. Не избежать процедуры и гражданам, получившим доходы за границей или из-за границы, а также от продажи в течение 5 лет более одной квартиры. Таких исключений из правила достаточно много. И все нужно знать, так как, не представившим вовремя финансовый документ грозит крупный штраф.



Помощь консультанта лишней не будет. А встречу с инспектором можно запланировать заранее - записавшись по телефону. В январе обычно подают пятую часть от общего числа деклараций. Сейчас в инспекциях людей немного. Это те, кто ценит свое время.



Если судить по итогам прошлогодней кампании в Беларуси несколько долларовых миллионеров. Рекорд задекларированного годового дохода - 20 миллиардов рублей - принадлежит минчанину, личность которого по понятным причинам не афишируется.