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Повышение таможенных пошлин на подержанные автомобили не планируется

24 января 2008 12:12
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Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК Сергей Полудень.В настоящее время ставка на ввоз грузовых подержанных автомобилей - на уровне 50%, но не менее 2 евро. Она существовала и ранее, но на временной основе. Сегодня же стало известно, что Государственный таможенный комитет планирует ввести вахтовый метод работы на наиболее криминогенных таможнях - Гродненской, Брестской, Ошмянской. Сотрудников этих таможен будут замещать работниками из других регионов, которые будут работать вахтовым методом. Для них будут построены общежития и создана вся инфраструктура.
# Экономика

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