Платить за квартиру белорусы будут по новым тарифам

Правительство изменило цены на жилищно-коммунальные услуги. Отчисления на техническое обслуживание составят 240 рублей за один квадратный метр жилой площади, обезвреживание твердых бытовых отходов - 4 тысячи рублей. За пользование лифтами каждый проживающий заплатит 1184 белорусских рубля. Холодная вода обойдется в 3 тысячи за кубометр. Затраты на отопление и горячую воду останутся прежними - 36 тысяч рублей за гигакалорию. Новые суммы появятся уже в февральских жировках. Существенного увеличения не предвидится.