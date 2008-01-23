Прямой эфир

Платить за квартиру белорусы будут по новым тарифам

23 января 2008 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Правительство изменило цены на жилищно-коммунальные услуги. Отчисления на техническое обслуживание составят 240 рублей за один квадратный метр жилой площади, обезвреживание твердых бытовых отходов - 4 тысячи рублей. За пользование лифтами каждый проживающий заплатит 1184 белорусских рубля. Холодная вода обойдется в 3 тысячи за кубометр. Затраты на отопление и горячую воду останутся прежними - 36 тысяч рублей за гигакалорию. Новые суммы появятся уже в февральских жировках. Существенного увеличения не предвидится.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 января 2008 14:52

Терминал "Козловичи-2" станет одним из крупнейших в Европе

23 января 2008 12:20

Экспорт услуг - один из главных резервов развития национальной экономики

23 января 2008 12:16

Тарифы на электроэнергию в Беларуси увеличены на 3,6%