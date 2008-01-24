Сроки таможенного оформления товаров сократятся

Государственный таможенный комитет Беларуси планирует до конца текущего года внедрить электронную систему декларирования. В настоящее время в Национальной академии наук завершают разработку программы. С ее помощью субъекты хозяйствования будут передавать таможенным органам декларации со своих компьютеров, экономя значительную часть времени.

Первоначально создадут опытный участок системы электронного декларирования товаров, что впоследствии позволит обеспечить ее поэтапное внедрение во всех таможнях.