Госконтроль первым "открыл двери"

При реконструкции здания Национального академического Большого театра оперы и балета выявлены грубые нарушения. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать на заседании Президиума Совета Министров.Вмешательство Комитета госконтроля позволило государству сэкономить 260 тысяч евро на тендеры по закупке сценического оборудования для театра. Кроме того, нарушения законодательства имеют место в проведенном тендере на поставку этому театру дверей. На заседании Президиума Совмина рассматривался в целом ход выполнения Программы реконструкции и технического переоснащения государственных театров Беларуси на 2004-2010 годы. Она охватывает 24 государственных театра, в том числе четыре республиканской собственности и двадцать коммунальной. Как сообщил министр культуры Владимир Матвейчук, стоимость реконструкции и переоснащения составляет почти 33 миллиарда. Из которых уже освоено более 15.