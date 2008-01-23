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Тарифы на электроэнергию в Беларуси увеличены на 3,6%

23 января 2008 12:16
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С 1 января для граждан один киловатт стоит 116 рублей, а для жителей домов, оборудованных электроплитами - 84 рубля. В постановлении Совета Министров также определены тарифы по временным периодам. Так, с 22 до 17 часов стоимость электроэнергии снизится на 30%. А с 17 до 22 часов - в два раза дороже по отношению к общему тарифу. Для перехода на такой режим, который осуществляется добровольно, абонент должен за свой счет заменить индукционный электросчетчик на электронный многотарифный. Кроме того, в республике с 1 января для граждан повышена стоимость услуг ЖКХ. Однако, как отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в целом увеличение не превысило пяти долларов.
# Экономика

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