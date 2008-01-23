Экспорт услуг - один из главных резервов развития национальной экономики

Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Тур, открывая второй саммит директоров. В 2008 году отрицательное сальдо внешней торговли планируется сократить вдвое - до миллиарда 400 миллионов долларов. Во многом за счет развития сферы услуг.

Так, экспорт транспортных услуг в этом году планируется увеличить на 70 %. А экспорт образовательных услуг к 2010 году - увеличить в 1,5 раза.

Специалистов обнадеживает тот факт, что Евросоюз отменил ряд антидемпинговых пошлин в отношении Беларуси. Также в Беларуси расширен перечень беспошлинно ввозимых товаров. Фактически для предприятий проводящих модернизацию производства вводится льготный таможенный режим. Ввозимое оборудование в ряде случаев не будет облагаться пошлинами.