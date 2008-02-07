План на сокращение убыточных промышленных предприятий

Число таких предприятий к концу года планируется сократить до минимума. Об этом заявили на коллегии Минпрома республики. В 2007-м прибыль предприятий отрасли увеличилась в 1,5 раза - до 2,5 триллионов рублей. Участники коллегии ознакомились с производством двигателей на Минском моторном заводе. Это производственное объединение. Помимо головного предприятия в него входят еще 5 заводов, два из них в малых городах. Специалисты отмечают, что отечественные промышленные гиганты готовы открывать производства в регионах. Темпы роста продукции промышленности в малых городах сейчас выше чем в среднем по отрасли.