Прямой эфир

Белорусы и россияне: равные права на получение медпомощи

06 февраля 2008 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующее российско-белорусское правительственное соглашение ратифицировала Государственная дума России.Этот документ был подписан сторонами в январе 2006 года в Санкт-Петербурге и предусматривает, что граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, имеют равные права с россиянами на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Белорусы, которые временно находятся в России, отныне имеют равные права с россиянами на получение срочной медпомощи и помощи в случае возникновения социально опасных для окружающих заболеваний.

Аналогичные нормы распространяются и на россиян постоянно или временно пребывающих на территории Беларуси.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2008 12:17

Около 7 миллиардов рублей будет выделено на безналичные жилищные субсидии

06 февраля 2008 12:11

Земля с молотка по доступной цене

05 февраля 2008 18:16

В Беларуси необходимо ускорить реализацию инновационных проектов