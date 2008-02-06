Белорусы и россияне: равные права на получение медпомощи

Соответствующее российско-белорусское правительственное соглашение ратифицировала Государственная дума России.Этот документ был подписан сторонами в январе 2006 года в Санкт-Петербурге и предусматривает, что граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, имеют равные права с россиянами на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Белорусы, которые временно находятся в России, отныне имеют равные права с россиянами на получение срочной медпомощи и помощи в случае возникновения социально опасных для окружающих заболеваний.



Аналогичные нормы распространяются и на россиян постоянно или временно пребывающих на территории Беларуси.