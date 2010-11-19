Переговоры премьер-министров СНГ в Санкт-Петербурге нон-стоп

Площадкой для общения сразу нескольких интеграционных объединений постсоветского пространства стала Президентская библиотека в Санкт-Петербурге. Переговоры премьер-министров превратились в настоящий нон-стоп. Первое заседание глав правительств в узком составе началось после полудня. В этом году товарооборот между странами увеличился на треть. Закрепить достигнутые результаты, улучшить экономическое сотрудничество может договор о зоне свободной торговли.
Всего же на расширенном заседании Совета СНГ стороны обсудили свыше 20 вопросов. Это и рынок мясомолочной продукции, и повышение продовольственной безопасности, а также научно-техническое сотрудничество.
В рамках заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС рассмотрят 18 вопросов. Среди наиболее важных следует выделить формирование Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также проект договора об обращении в суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним.
Пройдет сегодня также заседание таможенной тройки, среди наиболее важных вопросов следует выделить дальнейшее формирование и развитие Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».