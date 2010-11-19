Переговоры премьер-министров СНГ в Санкт-Петербурге нон-стоп

Договор о зоне свободной торговли между странами СНГ может быть подготовлен до конца года. К такому мнению пришли сегодня главы правительств государств Содружества в Санкт-Петербурге. На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС речь также шла о формировании Единого экономического пространства.

Площадкой для общения сразу нескольких интеграционных объединений постсоветского пространства стала Президентская библиотека в Санкт-Петербурге. Переговоры премьер-министров превратились в настоящий нон-стоп. Первое заседание глав правительств в узком составе началось после полудня. В этом году товарооборот между странами увеличился на треть. Закрепить достигнутые результаты, улучшить экономическое сотрудничество может договор о зоне свободной торговли.

Всего же на расширенном заседании Совета СНГ стороны обсудили свыше 20 вопросов. Это и рынок мясомолочной продукции, и повышение продовольственной безопасности, а также научно-техническое сотрудничество.

В рамках заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС рассмотрят 18 вопросов. Среди наиболее важных следует выделить формирование Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также проект договора об обращении в суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним.

Пройдет сегодня также заседание таможенной тройки, среди наиболее важных вопросов следует выделить дальнейшее формирование и развитие Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».