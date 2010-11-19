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Новые отели среднего и высокого класса построят во всех крупных городах Беларуси

19 ноября 2010 13:00
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Проекты германского форума начинают воплощаться в жизнь.

Новый инвестор из Нидерландов готов вложить 100 миллионов долларов в возведение отелей среднего и высокого класса. Их планируют построить во всех крупных городах Беларуси. В том числе, четырех- и пятизвездочные — в Минске. Проект рассчитан на четыре года.

На открытие сети ресторанов и развлекательной инфраструктуры компания готова потратить вдвое больше средств. Для оценки перспектив этого рынка в Беларусь скоро прибудут зарубежные эксперты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марсель Бенаму, президент и генеральный директор Blue Eagle Private Equity B.V. (Нидерланды):
Сейчас 15 наших специалистов работают над этим проектом. 10 из них скоро прибудут в Беларусь, чтобы познакомиться с перспективами, но мы и сейчас знаем многое. Мы с большим интересом относимся к вашему рынку и видим большой потенциал в развитии турбизнеса здесь.

# Экономика

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