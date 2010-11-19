А. Лукашенко об азербайджанской нефти: Мы ведем наши переговоры не против кого-то

Беларусь предлагает Азербайджану наладить поставки нефти в республику по своп-схеме. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Государственной нефтяной компании этой страны Ровнагом Абдуллаевым.

Речь идет о прокачке сырья по нефтепроводу Одесса-Броды с последующей поставкой ее на белорусские НПЗ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По итогам прошлого года товарооборот наших стран составил 124 млн долларов. Динамика роста торговли достаточно положительная — с начала года она прибавила на четверть. В основе белорусского экспорта в Азербайджан -—продукция машиностроения, строй-материалы, бытовая техника, молоко и лекарства. Кроме этого реализуется несколько совместных проектов по сборке тракторов, грузовиков и автокранов.

Александр Лукашенко:

Мы сегодня ведем наши переговоры не против кого-то, а для улучшения наших отношений по экономически выгодным проектам. Я имею в виду поставки в Беларусь, на наши НПЗ, азербайджанской нефти. Мы это не скрываем, прежде всего по своп-схеме. Вы выигрываете десятки долларов на одной тонне, мы также выигрываем. Я думаю, это вполне естественно. Речь идет о прокачке вашей нефти на наши заводы по нефтепроводу Одесса-Броды с выходом на «Дружбу». Мы готовы рассматривать любые варианты сотрудничества с вами по углеводородному сырью. Я думаю, пока мы построим у себя заводы по разжижению природного газа, Азербайджан будет на побережье не то Грузии или России сжижать этот природный газ, как это делает Катар. И мы с удовольствием будем получать у вас природный газ. Это значительно выгоднее, чем покупать у «Газпрома». Все эти направления сотрудничества мы не скрываем и хотели бы, чтобы Азербайджан был нашим партнером в этом деле.

Ровнаг Абдуллаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана:

Мы должны увеличить этот товарооборот. И мы провели обсуждение по вопросам товарооборота и свопа — плодотворно поработали и, как мне кажется, нашли хорошее решение.