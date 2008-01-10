Ограничены расходы на потребление энергоснабжающих и других госпредприятий

В соответствии с постановлением правительства Беларуси, для "БелЭнерго" выплаты персоналу не должны превышать 12 бюджетов прожиточного минимума для трудоспособного населения на одного работающего в год. Расходы социального характера не более 7 БПМ. Для "БелТОПгаз" данные расходы не должны превысить, соответственно, 11 и 3 БПМ в год на одного работника. Для других монополистов правительство утвердило нормативы вне реализационных расходов в зависимости от уровня рентабельности. С 1 января 2008 года должны быть введены для предприятий формы отчетности по распределению и использованию чистой прибыли и расходов на потребление.