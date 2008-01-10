Китайский вклад в белорусскую экономику

ЭксимБанк Китая перечислил более 10 миллионов долларов на закупку оборудования для Минской ТЭЦ-2. Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству заказала оборудование для "техперевооружения" белорусской ТЭЦ. Оно уже изготавливается. Кроме того, белорусские специалисты совместно с китайской стороной сейчас ведут проектирование. На станции идут подготовительные работы к строительству новых установок. Сегодня же в Китай направится группа белорусских специалистов во главе с руководством "Минскэнерго". Во время визита планируется обсудить с китайской стороной ход реализации совместного проекта по реконструкции Минской ТЭЦ-2. Речь, в частности, пойдет о технических деталях его осуществления и вопросах проектирования.