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Китайский вклад в белорусскую экономику

10 января 2008 11:42
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ЭксимБанк Китая перечислил более 10 миллионов долларов на закупку оборудования для Минской ТЭЦ-2. Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству заказала оборудование для "техперевооружения" белорусской ТЭЦ. Оно уже изготавливается. Кроме того, белорусские специалисты совместно с китайской стороной сейчас ведут проектирование. На станции идут подготовительные работы к строительству новых установок. Сегодня же в Китай направится группа белорусских специалистов во главе с руководством "Минскэнерго". Во время визита планируется обсудить с китайской стороной ход реализации совместного проекта по реконструкции Минской ТЭЦ-2. Речь, в частности, пойдет о технических деталях его осуществления и вопросах проектирования.
# Экономика

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