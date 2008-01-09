Беларусь создаст самые благоприятные условия для китайских инвесторов

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Народного банка Китая.

Глава государства отметил большую заинтересованность нашей стороны в развитии сотрудничества центральных банков Беларуси и Китая. В свою очередь глава Народного банка КНР заявил, что после недавнего визита в Минск премьер-министра Китая членам правительства было поручено проявить активность в сотрудничестве с Беларусью в сфере экономики, торговли и инвестиций.



Сегодня председатель Китайского банка доктор Чжоу СЯО Чуань встретился с главой Нацбанка Беларуси Петром Прокоповичем. Как китайская, так и белорусская стороны отметили динамичное развитие отношений. Главы финансовых ведомств двух стран подписали экспериментальный протокол о расчетах в национальных валютах.



За 15 лет дипломатических отношений Беларусь и Китай достигли больших успехов в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня же на новый уровень вышли отношения между банковскими системами обеих стран. Отныне денежные операции между Беларусью и Китаем будут проводиться в национальных валютах: в китайских юанях и белорусских рублях. Документ носит экспериментальный характер. Но стороны не сомневаются: ноу-хау приживется.



На "Интеграле" подписания протокола о расчете в национальных валютах ждали давно. Микросхемы и полупроводниковые приборы объединения уже 19 лет на Китайском рынке. Только в 2007 экспорт товаров по сравнению с предыдущим годом увеличился на треть.



В прошлом году товарооборот Минска и Китая вырос почти вдвое. Однако, говорят специалисты, сегодня мало просто торговать. Будущее - за крупными совместными производствами. Пока в белорусской столице таких предприятий 18. Но уже в третьем квартале заработает еще одно. Крупнейший китайский холдинг по изготовлению бытовой техники "Мидеа" будет производить продукцию совместно с заводом "Горизонт". Начнут с изготовления микроволновых печей.



В будущем представители китайского холдинга не исключают строительства в Минске крупнейшего в Европе производства бытовой техники. А в Беларуси, в свою очередь, созданы самые благоприятные условия для прихода китайских инвесторов.



Между главным финансовым учреждением Беларуси и Народным банком КНР также подписаны соглашение о сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании в области подготовки и обучения персонала, меморандум о взаимопонимании между Нацбанком Беларуси и комиссией по регулированию банковской деятельности Китая.