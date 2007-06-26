Делегация из Краснодара гостит в белорусской столице

Мэры двух городов Михаил Павлов и Владимир Евланов подписали Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

Делегация этого региона находится в Минске с официальным визитом. По словам Михаила Павлова, главная задача в двусторонних связях - дать возможность работать предприятиям, представителям бизнеса Минска и Краснодара. В целом, белорусская столица заинтересована в развитии сотрудничества со всеми регионами России.

Визит делегации из Краснодара официальный, но обстановка неформальная и близка к дружеской. У председателя Мингорисполкома секретов ведения городского для гостей не нашлось. Он с удовольствием рассказал об успехах Беларуси в строительстве, здравоохранении, образовании. Краснодарские гости опыт белорусов готовы взять на вооружение. Например, в градостроительстве.

Намерены развивать гости и торговые отношения. За прошлый год товарооборот между Краснодарским краем и Минском составил более 50 миллионов долларов. За пять месяцев этого 2007 года - 18 миллионов. В белорусской столице работает Торговый дом Краснодара, а в Краснодаре - Минский торговый дом. На российском рынке востребованы белорусские холодильники, металлоконструкции, косметическая продукция. Есть интерес и к нашей технике.

В планах нынешнего визита было посещение минских гигантов машиностроения - МАЗа, заводов "Амкодор" и "Белкоммунмаш". На последнем предприятии российским гостям особенно были рады. Главный конструктор завода Олег Быцко с увлечением рассказывал россиянам о новинках производства. Белорусами разработана новая модель трамвая и даже освоили "машину-гибрид", которая "бегает" без проводов, но принцип работы электрический.

В свою очередь Владимир Евланов особо подчеркнул, что в этом году исполняется 10 лет со дня открытия в Минске Представительства Краснодарского края. В белорусской столице также работает Торговый дом Краснодара, а в Краснодаре - Минский торговый дом. Глава российского региона предложил провести в ближайшее время в Минске и Краснодаре Дни культуры и делового сотрудничества.