Новости экономики за 3.08.2017

Новости Беларуси. Полмиллиарда рублей дополнительно направят на выплату пенсий и пособий в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги пойдут на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий, в том числе с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в стране. С 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. Вслед за ним увеличились единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса. Победителям предоставят займы и имущество в лизинг. Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту может достигать 230 000 тысяч белорусских рублей. Государственную финансовую помощь получат те, чьи инвестиционные проекты будут направлены на создание импортозамещающей продукции и внедрение новых технологий.

ИСПЫТАНИЯ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА Расширен перечень товаров, образцы которых должны пройти обязательные испытания перед продажей. Соответствующие изменения внесены в техрегламент Таможенного союза. В список дополнительно попали скатерти, кухонные салфетки, носовые платки, полотенца, простыни купальные и платки как аксессуары женского гардероба, а также шарфы. Испытания продукции – это зачастую единственный достоверный способ доказать соответствие продукции требованиям безопасности и качества.

СЭКОНОМИТЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДАХ

Скидки в августе проходят не только в торговых центрах. Дешевеют и летние туристические услуги. Например, транспортники предлагают уехать в Вильнюс за 11 рублей вместо 22, в Петербург за 20, а в Москву за 16. Билеты на автобус по распродажам до 50% можно купить на специализированных акционных сайтах, предоставляющих промокоды на различные товары и услуги. Как правило, это от 5 до 10 билетов из общего числа, выставленных на продажу. Так что здесь главное – быстрая реакция и оперативное оформление заявки.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль оказался в минусе ко всем трем валютам корзины. Доллар прибавил полкопейки. Актуальный курс на 4 августа 1,95. Евро прибавил 0,69 копейки. Завтра по Нацбанку 2,31. Российский рубль подрос на пару пунктов и за сотню торгуют 3 рубля 22 копейки.