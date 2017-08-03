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50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области

03 августа 2017 15:45
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Новости Беларуси. С конвейера сразу в поле. Полсотни новых зерноуборочных комбайнов направляются в хозяйства Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области-1

Машины закуплены в лизинг по программе обеспечения предприятий АПК уборочной техникой. Технику распределят по всем районам. В первую очередь обновят автопарки хозяйств с большой площадью под зерновые.

50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области-3

Уже 4 августа машины выйдут в поля. До конца года предприятия региона должны получить еще 25 новых кормоуборочных комбайнов.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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