50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области

Новости Беларуси. С конвейера сразу в поле. Полсотни новых зерноуборочных комбайнов направляются в хозяйства Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С конвейера сразу в поле. Полсотни новых зерноуборочных комбайнов направляются в хозяйства Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машины закуплены в лизинг по программе обеспечения предприятий АПК уборочной техникой. Технику распределят по всем районам. В первую очередь обновят автопарки хозяйств с большой площадью под зерновые.
Уже 4 августа машины выйдут в поля. До конца года предприятия региона должны получить еще 25 новых кормоуборочных комбайнов.