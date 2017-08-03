50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области

Новости Беларуси. С конвейера сразу в поле. Полсотни новых зерноуборочных комбайнов направляются в хозяйства Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины закуплены в лизинг по программе обеспечения предприятий АПК уборочной техникой. Технику распределят по всем районам. В первую очередь обновят автопарки хозяйств с большой площадью под зерновые.