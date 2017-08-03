Когда комбайн в поле не воин: подготовка техники к уборке урожая в Витебской области запаздывает
Новости Беларуси. И все же нынешняя страда дается непросто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебской области к уборке приступили лишь несколько хозяйств. Казалось бы, ничего удивительного. Самый северный белорусский регион, всегда начинает позже. Правда в этот раз, выяснилось, что не весь машинный парк региона готов к работе.
Речь о неисправных комбайнах. Такие случаи и факты прозвучали накануне во время селекторного совещания у Президента.
В то время как его сын обучается игре на трубе да барабанах в музыкальном училище, Роман Тихонов меняет детали с аналогичным названием в своем комбайне. Впрочем, не только их.
Роман Тихонов, механизатор УП «Совхоз имени Машерова»:
Заменили короб, ветрогон заменили. Провели сварочные работы. Цепи, ремни заменили. Герметизацию сделали. Сейчас по мелочам и в бой.
Старенький, но надежный. Так отзывается о своем 10-летнем комбайне механизатор. И под списание его не готов отдать. Ведь новая машина не всегда оправдывает ожидания. Об этом говорил и Президент. С 1 августа Александр Лукашенко потребовал отчитываться ему лично о выходе из строя гарантийной техники. Новые машины в Сенненском районе в этом году не получали – хватает своих – 79. До ума осталось довести 9. На момент проверки не готово было около 30.
Алексей Дойлин, первый заместитель председателя Сенненского райисполкома:
У нас люди, которые работают на комбайнах, в то же время были задействованы и на кормозаготовке. Мы приняли решение, что заготавливаем корма, потому что сроки были сдвинуты, хлеб еще не подходит – сроки позволяют. Заготавливали корма, буквально с 20 числа приступили к ремонту комбайнов.
Зерно здесь действительно пока дозревает. В планах выйти в поле в ближайший понедельник. На 15 тысячах гектаров убрать предстоит более 40 тысяч тонн зерна. А пока решают, как и чем заправлять комбайны. В Витебской области остро стоит вопрос по обеспечению топливом.
Василий Чередник, председатель Сенненского райисполкома:
Конечно же, проблемы пока есть. Но проблемы решаются, вчера главой государства задача поставлена определенным госструктурам, дабы обеспечить запас. Сегодня, что касается Сенненского района, обеспеченность топливом за счет товарного займа составляет 70 процентов на проведение уборочных работ.
На остальные 30%– это примерно 300 тонн дизтоплива – будут изыскивать другие возможности. Приблизительно такая же картина и в других районах.
Анастасия Бут, СТВ:
На поля Витебской области выйти должны около полутора тысяч комбайнов. Будут ли все они задействованы в жатве – еще вопрос. 5 новых зерноуборочных машин пока так и не дошли до региона. 40 – подлежат списанию. А готовность техники на сегодня – около 90 процентов.