Когда комбайн в поле не воин: подготовка техники к уборке урожая в Витебской области запаздывает

Новости Беларуси. И все же нынешняя страда дается непросто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области к уборке приступили лишь несколько хозяйств. Казалось бы, ничего удивительного. Самый северный белорусский регион, всегда начинает позже. Правда в этот раз, выяснилось, что не весь машинный парк региона готов к работе.

Речь о неисправных комбайнах. Такие случаи и факты прозвучали накануне во время селекторного совещания у Президента.

В то время как его сын обучается игре на трубе да барабанах в музыкальном училище, Роман Тихонов меняет детали с аналогичным названием в своем комбайне. Впрочем, не только их.