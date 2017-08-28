Новости экономики за 28.08.2017

Новости Беларуси. Отправиться за покупками к школе ночью. Пожертвовав сном, сэкономить можно не только время, но и деньги. Уверяют те, кто закупается на ночной книжной ярмарке. В последние дни августа особый спрос на товары к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стали также известны и цены на учебники. Школьный прайс-лист изучила наш экономический обозреватель Наталья Надольская. Так о каких суммах идет речь?
Самый дорогой комплект – у семиклассников – 40 рублей. Самый дешевый – в четвертом классе – 13 рублей 40 копеек. За пользование платить придется только 50% стоимости. Родители должны внести плату до 1 октября.
ШКОЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Комплект из 11 учебников для первого класса будет стоить 16 рублей 49 копеек, для второго – 19,52, для третьего – почти 22 рубля. В средних классах самый большой разброс цен на учебники: от 24 рублей для пятиклассников до 40 рублей для семиклассников. Для старших классов учебники дешевле, чем для средних: девятый класс – 16 рублей за 16 книг. Согласно постановлению правительства плата за пользование учебниками взимается в размере 50% от их стоимости. Для детей из многодетных семей предусмотрена еще дополнительная скидка 50%, а школьники из социально незащищенных семей могут пользоваться учебниками бесплатно.
КОРЗИНА, КАРТОНКА И…. СОБАЧОНКА
Осенью изменятся нормы провоза багажа. Национальный перевозчик будет учитывать и вес чемодана как сегодня, и их количество. Пассажиры эконом-класса смогут взять на борт самолета одно место ручной клади и сдать одно место в багаж до 23 кг. Кто летит бизнес-классом, смогут сдать в багаж два места весом 32 кг. При превышении нормы придется заплатить. За перевес – 50 евро. За дополнительное место багажа – тоже 50 евро.
ОПЕРАТОР ДЕЛОВОЙ АВИЦИИ
В Беларуси появится бизнес-авиация. Компания заявляет полеты на собственном флоте турбовинтовых и реактивных самолетов вместимостью до 10 человек. Комфортабельный салон и дальность полета свыше трех тысяч километров. Инвестдоговором предусмотрено создание центра бизнес-авиации до 2019 года.
БУХУЧЕТ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Фермерам упростят бухгалтерский учет. Правда, легче считать станет в хозяйствах, где занято не более 15 человек. Фермеры производят более 2% продукции сельского хозяйства. С 2010 года ее объемы увеличились в два раза. В 2016 году фермеры получили 176 тысяч рублей льготных кредитов. В этом году на поддержку фермерства предусмотрено 635 тысяч рублей из бюджета.
Цена на нефть марки Brent превысила $52 за баррель. На Московской бирже доллар проседает и торгуется уже по 58 рублей 94 копейки. По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже существенно подорожали российская валюта и евро. Последний подорожал на 1,65 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,29. Российский рубль прибавил почти полторы копейки и за сотню торгуют 3 рубля 28 копеек. Доллар между тем упал. Американская валюта подешевела почти на копейку. Актуальный курс – 1 рубль 92 копейки.