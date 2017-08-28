Новости экономики за 28.08.2017

Новости Беларуси. Отправиться за покупками к школе ночью. Пожертвовав сном, сэкономить можно не только время, но и деньги. Уверяют те, кто закупается на ночной книжной ярмарке. В последние дни августа особый спрос на товары к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали также известны и цены на учебники. Школьный прайс-лист изучила наш экономический обозреватель Наталья Надольская. Так о каких суммах идет речь?

Самый дорогой комплект – у семиклассников – 40 рублей. Самый дешевый – в четвертом классе – 13 рублей 40 копеек. За пользование платить придется только 50% стоимости. Родители должны внести плату до 1 октября.

ШКОЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Комплект из 11 учебников для первого класса будет стоить 16 рублей 49 копеек, для второго – 19,52, для третьего – почти 22 рубля. В средних классах самый большой разброс цен на учебники: от 24 рублей для пятиклассников до 40 рублей для семиклассников. Для старших классов учебники дешевле, чем для средних: девятый класс – 16 рублей за 16 книг. Согласно постановлению правительства плата за пользование учебниками взимается в размере 50% от их стоимости. Для детей из многодетных семей предусмотрена еще дополнительная скидка 50%, а школьники из социально незащищенных семей могут пользоваться учебниками бесплатно.