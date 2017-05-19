Новости экономики за 19.05.2017

Новости Беларуси. В Минске в эти минуты награждают лучших отечественных экспортеров. В этом году почетные призы ведущие компании республики получают в 22 номинациях. Среди них: разработка информационных технологий, металлургия, молочная промышленность, услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЛУЧШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ГОДА Объем экспорта некоторых лауреатов превышает сумму в 25 миллионов долларов. Оценивались также применение инновационных технологий в работе предприятий, ведь сегодня уже недостаточно просто произвести продукцию. Надо достойно представить ее на мировой арене, обойдя конкурентов. В финал конкурса вышли 144 предприятия. Это больше, чем в прошлом году. «Лучшего экспортера года» в республике выбирают ежегодно. И каждый раз конкурс собирает успешные отечественные компании, чей фирменный стиль – соответствие всем международным стандартам качества. Более 50% производимых в стране товаров поставляется на экспорт. Важнейшие позиции – нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Победители в прошлом году для себя освоили три новых рынка. Это значит сто три рынка государства. У нас индекс экспортоориентированности – один из самых высоких в мире. Новые рынки требуют маркетинговой политики, знаний, очень тщательной кропотливой работы, а конкурентная среда везде очень сложная. БИЗНЕС-ИДЕИ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 63 миллиона долларов инвестируют в экономику Гомельской области. Крупнейший в стране региональный экономический форум собрал 300 инвесторов из 15 государств. К выгодным вложениям в белорусскую экономику готовы представители США, Дании, России, Германии, Италии, Австрии. Их вниманию представили более 150 инвестиционных проектов.