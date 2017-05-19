Более сотни проектов в 15 отраслях: порядка 300 инвесторов собрались на экономическом форуме в Гомеле

Новости Беларуси. 63 миллиона долларов – такова сумма инвестиций, привлеченных в экономику Гомельской области всего за один день. Крупнейший в стране региональный экономический форум проходит 19 мая в Гомеле.

К предложениям региона присматривается порядка 300 инвесторов из 15 государств. К выгодным вложениям в белорусскую экономику готовы бизнесмены из США, Дании, России, Германии, Италии, Австрии. Их вниманию представили более 150 инвест-проектов, которые затрагивают 15 отраслей: деревообрабатывающую, переработку вторичных ресурсов, производство пищевых продуктов, туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Фирко, представитель белорусско-датской компании:

Беларусь для нас интересный рынок. Есть таможенное пространство общее с Россией, с Казахстаном. Считаем, что это разумно, это правильно, это выгодно.

Игорь Мирович, председатель правительства Автономного края Воеводина (Республика Сербия):

Сегодня мы увидели мощный экономический потенциал Гомельской области. Видим много направлений для совместного сотрудничества. Регион Воеводина – один из самых развитых регионов Сербии. И я думаю, что 500 миллионов долларов годового товарооборота между нами эта цель вполне может быть достигнута.

В рамках форума также состоялись традиционные торги объектов недвижимости и земельных участков. Впервые в 2017 году инвесторам предложили вложить деньги и в научные разработки гомельских ученых.