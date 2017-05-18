Новости экономики за 18.05.2017

Новости Беларуси. Евросоюз выделил 560 тысяч евро на развитие городского велодвижения в Беларуси.
За эти деньги улучшат велосипедную инфраструктуру и подсчитают количество велосипедистов.
Деньги направят на строительство перехватывающих парковок (когда любой желающий может сменить общественный городской транспорт на велосипед и добраться до места назначения).
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
На велодорожках установят счетчики, которые будут учитывать количество велосипедистов. Говоря об экономической выгоде, стоит отметить, что
каждые 100 километров передвижения на велосипеде обходятся почти в 6 раз дешевле, чем на автомобиле, – 8 евро против 50.
Это если учитывать затраты на поддержание состояния дорог, ДТП, изменения климата, время и заторы на дорогах.
ВОДА ПОДЕШЕВЕЛА
Вода для индивидуальных предпринимателей стала дешевле.
В столице снизили тарифы на воду для юрлиц, использующих нежилые помещения.
Один кубометр питьевой воды подешевел на 11 копеек – с 1,70 до 1,59 рублей. Стоимость технической воды снизилась почти в два раза – с 84 копеек до 43.
Услуги водоотведения подешевели на три копейки. В планах водоканала выйти на единый тариф.
К 2019 году все потребители будут оплачивать полную себестоимость водоснабжения и канализации.
КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсионеры тоже могут взять кредит. На рынке финансовых услуг появился ряд кредитных предложений, адресованных исключительно лицам пожилого возраста. Разные банки выдают кредиты на разных условиях.
В среднем это 2-2,5 тысячи рублей (до 150 базовых величин) сроком на 3 года.
Ставка от 11 до 17% годовых, то есть ежемесячный платеж в среднем 65-70 рублей. Переплата по кредиту составит от 381 до 567 рублей.
ЛЕТНЯЯ АРИФМЕТИКА
Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях отныне доступна в интернете. Традиционно наибольшим спросом пользуются вторая и третья смены, на них практически все путевки распроданы.
Государство компенсирует от 72 до 196 рублей стоимости путевки.
Средняя цена путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием – Br490. Для удешевления стоимости для детей работников бюджетных организаций предусмотрены дотации в расчете до Br86.
Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь – 120 рублей (родительская доплата 38),
оздоровление в лагере с дневным пребыванием на базе школ обойдется около 92 рублей. Родительская доплата в зависимости от возрастных групп составляет от 12 до 28.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос почти на копейку. Актуальный курс на 19 мая – 1,86.
Евро подорожал до 2 рублей 7 копеек. Курс российского рубля снизился на 2 копейки за 100 и завтра по Нацбанку 3 рубля 24 копейки белорусских.