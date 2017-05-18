Новости экономики за 18.05.2017

Новости Беларуси. Евросоюз выделил 560 тысяч евро на развитие городского велодвижения в Беларуси.

За эти деньги улучшат велосипедную инфраструктуру и подсчитают количество велосипедистов.

Деньги направят на строительство перехватывающих парковок (когда любой желающий может сменить общественный городской транспорт на велосипед и добраться до места назначения).

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

На велодорожках установят счетчики, которые будут учитывать количество велосипедистов. Говоря об экономической выгоде, стоит отметить, что

каждые 100 километров передвижения на велосипеде обходятся почти в 6 раз дешевле, чем на автомобиле, – 8 евро против 50.

Это если учитывать затраты на поддержание состояния дорог, ДТП, изменения климата, время и заторы на дорогах.

ВОДА ПОДЕШЕВЕЛА

Вода для индивидуальных предпринимателей стала дешевле.

В столице снизили тарифы на воду для юрлиц, использующих нежилые помещения.

Один кубометр питьевой воды подешевел на 11 копеек – с 1,70 до 1,59 рублей. Стоимость технической воды снизилась почти в два раза – с 84 копеек до 43.