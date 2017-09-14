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Новости экономики за 14.09.2017

14 сентября 2017 17:27
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Новости Беларуси. В ЕАЭС будет создан общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Документы, которые лягут в основу нормативно-правовой базы, позволят обеспечить свободное движение капитала и услуг. Единый финансовый рынок может стать большим преимуществом ЕАЭС, ощутимым как для госорганов, так и для бизнеса и граждан.

Новости экономики за 14.09.2017-1

ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЕАЭС
Основная выгода для многих – уменьшение стоимости кредитных ресурсов. У инвесторов появится больше возможностей эффективно вкладывать свои сбережения и более широко распределять риски. В соответствии с договором о ЕАЭС

стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах.

Одним из таких ключевых документов и стала концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ В ТРЕНДЕ
Растет спрос на грузовые вагоны белорусского производства.

За семь месяцев +37 % или 344 единицы.

И внутренний, и внешний рынки оживают благодаря обновлению подвижного состава и возобновляемому финансированию. Могилевский вагоностроительный завод в 2017 году планирует произвести 700 грузовых вагонов, а через год – уже 1000.

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЕ
Гомель и Херсон могут наладить в 2018 году регулярное авиасообщение.

Вопрос лишь в доступной стоимости перелета для пассажиров.

Чтобы снизить цену на билеты, белорусы предложили украинским коллегам ввести преференции для нашего перевозчика, например, уменьшить стоимость обслуживания рейса в Херсоне.

Новости экономики за 14.09.2017-4

МАЯТНИК ВКЛАДОВ
Маятник вкладов качнулся в сторону рубля.

Вкладчики снова предпочитают рублевые депозиты валютным.

При росте на 17 миллионов рублей на 1 сентября их сумма составила 3 миллиарда 241 миллион рублей. Валютные депозиты в августе уменьшились на 800 тысяч долларов, на начало сентября цифра в 6 миллиардов 806 миллионов долларов.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $55 за баррель, на этом фоне стал расти российский рубль. На торгах он набрал больше копейки и снова торговался на рекордном уровне. Доллар тоже вырос, в минусе только евро. Российский рубль прибавил больше копейки и достиг рекордных 3 рублей 36 копеек за 100. Доллар набрал полкопейки, актуальный курс 1,94.

Евро упал на 0,74 копейки и стал стоить 2,31 рубля.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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