Новости экономики за 14.09.2017

Новости Беларуси. В ЕАЭС будет создан общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Документы, которые лягут в основу нормативно-правовой базы, позволят обеспечить свободное движение капитала и услуг. Единый финансовый рынок может стать большим преимуществом ЕАЭС, ощутимым как для госорганов, так и для бизнеса и граждан.

ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЕАЭС

Основная выгода для многих – уменьшение стоимости кредитных ресурсов. У инвесторов появится больше возможностей эффективно вкладывать свои сбережения и более широко распределять риски. В соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах. Одним из таких ключевых документов и стала концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ В ТРЕНДЕ

Растет спрос на грузовые вагоны белорусского производства. За семь месяцев +37 % или 344 единицы. И внутренний, и внешний рынки оживают благодаря обновлению подвижного состава и возобновляемому финансированию. Могилевский вагоностроительный завод в 2017 году планирует произвести 700 грузовых вагонов, а через год – уже 1000. СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЕ

Гомель и Херсон могут наладить в 2018 году регулярное авиасообщение. Вопрос лишь в доступной стоимости перелета для пассажиров. Чтобы снизить цену на билеты, белорусы предложили украинским коллегам ввести преференции для нашего перевозчика, например, уменьшить стоимость обслуживания рейса в Херсоне.