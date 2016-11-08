Новости экономики за 08.11.2016

Новости Беларуси. Новые страны для белорусского экспорта. Причём за рубежом всё чаще пользуются услугами наших фирм. Какое сальдо внешней торговли складывается с начала года и какова доля отечественных товаров на внутреннем рынке?

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Статистика в пользу белорусских производителей.

За 9 месяцев экспорт вырос на 4% по сравнению с 2015.

В цифровом выражении в сентябре он превысил 2,7 миллиарда долларов. В целом же с начала 2016 года отечественные предприятия продали за рубеж товаров на без малого 17 миллиардов. Плюсуют компании и по предоставленным услугам. Положительное сальдо сложилось на уровне 1,7 десятых миллиарда.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Более половины доходов республиканского дорожного фонда страны по итогам первого полугодия составила транспортная госпошлина.

В том числе за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физлиц – 54,1%. В 2016 году сумма денежной помощи местным бюджетам из дорожного фонда без малого 114 миллионов рублей или 40% от денег, уплаченных автомобилистами. Как и в 2015 году, часть средств пойдет на строительство МКАД-2 в республиканский и местные бюджеты.

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ

Белорусские аграрии увеличили объем производства плодов и ягод.

Вместо ожидаемых 113 тысяч тонн получат порядка 130 тысяч.

Грибов заготовлено в 6 раз больше прошлогоднего, на 20% больше черники и клубники. Ежегодно из бюджета выделяются субсидии на закладку 500 гектаров новых садов. За 5 лет их стало больше на 7 тысяч гектаров.

Овощами наши аграрии сейчас обеспечивают торговлю на 72%, картофелем – на 95%.

В 2015 году цифра была на 3 процентных пункта меньше.

СМАРТФОН ПА-БЕЛАРУСКУ

Владельцы некоторых смартфонов с операционной системой Android обратили внимание, что с последним обновлением телефона в настройки добавился полноценный белорусский язык.

При его избрании белорусизируется весь телефон – оригинальные программы меняют название на белорусский.

Нефть марки «Brent» просела до 46 долларов за баррель. Ее цена постепенно начала восстанавливаться. Однако на этом фоне на торгах 8 ноября сдал позиции евро, он потерял 88 сотых копейки и стоит 2 рубля 10 копеек. Доллар при этом продолжает расти. Американская валюта прибавила одну десятую копейки, курс на 9 ноября – 1.90 При этом российский рубль стал восстанавливать позиции – он прибавил 16 сотых копейки и стоит 2,99 белорусского рубля за сотню, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.