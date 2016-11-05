Александр Заборовский: в 2017 в основной капитал Беларуси инвестирут более 10 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Инвестиции в основной капитал в 2017 году должны составить более 22 миллиардов деноминированных белорусских рублей, а это больше 10 миллиардов долларов, – сообщил нашему телеканалу первый заместитель министра экономики Беларуси Александр Заборовский.

Четверть из ресурсов пойдет на инфраструктурные проекты и социальный сектор.

Это строительство дорог, жилищных объектов, развитие логистического потенциала. Три четверти – в реальный сектор экономики, на модернизацию производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство экономики в следующем году ожидается рост ВВП на 1,7% и оптимистично называет 2017 годом экономического роста.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Очень важно, что 8 из 13 секций обрабатывающей промышленности у нас уже работают лучше, чем в прошлом году. То есть они перевалили за порог прошлого года.

При этом восстановление промышленного производства наблюдается при снижении уровня складских запасов, при минимальном за четыре года уровне складских запасов. Это свидетельствует о том, что целый ряд отраслей уже нащупали те точки роста, которые необходимы, чтобы обеспечить положительную динамику.