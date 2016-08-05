СП в машиностроении планируют создать Могилёвская и Брянская области

Новости Беларуси. Более 50 молодежных проектов планируется реализовать между Могилевской и Брянской областями.

Белорусы и россияне выходят на новый уровень сотрудничества. Во время межрегионального форума в Могилеве подписали большой план мероприятий.

Это и всевозможные совместные фестивали, слеты, и проекты в сфере образования, культуры и спорта. В перспективах – создание совместных производств в машиностроении и перерабатывающей отрасли с возможным выходом на рынки третьих стран.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня надо крен сделать на экономическое сотрудничество. Главное, чтобы два больших направления через молодежную политику и через создание совместных компаний. Вот будет это сделано можно говорить, что точка невозврата уже пройдена и совместный бизнес, совместные интересы это уже навсегда.

Максим Шатоба, заместитель председателя Собрания молодых депутатов Брянской области (Россия):

Смотрим инновации, которые имеются в регионах, обмениваемся достижениями, чтобы вместе расти и создавать условия для развития рынка и создавать качественную продукцию.