Новости экономики за 04.08.2016

Новости Беларуси. Крупнейший белорусский авиаперевозчик вдвое снижает цены на билеты. Акция продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидки!

Скидкой можно воспользоваться только 5 и 6 августа. И только при покупке билета на сайте авиакомпании. Тарифы снизят на прямые рейсы регулярных маршрутов. Направление Минск–Бейрут–Минск не участвует в акции. Перевозчик предупреждает, что изменения даты и времени вылета запрещены. Полёт из Минска в Берлин и обратно будет стоить 128 евро. В Амстердам и обратно – 152 евро. Минск–Милан–Минск – 139 евро. Минск–Калининград–Минск – 59 евро.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникации Национального авиаперевозчика:

Проведение таких акций даёт шанс авиакомпании привлечь новых пассажиров, которые не планировали лететь в отпуск или в целом не летали ещё из Минска. И таким образом мы увеличиваем количество наших клиентов.

Капитальные возможности

Депозиты на семейный капитал открыты в Беларуси на 210 миллионов долларов. С января 2015 возможностью воспользовалась 21 тысяча заявителей. Напоминаем: это новый вид долгосрочной поддержки многодетных семей. Который предполагает открытие счета на 10 тысяч долларов при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Первые такие депозитные счета были оформлены в марте 2015 года.

Ставки вниз

Ставка рефинансирования снова снижается. Причём на этот раз сразу на 2 пункта. С 17 числа Нацбанк установит показатель на уровне 18% годовых. Решение принято исходя из ситуации на валютном и финансовом рынках Республики. Как следствие – станет проще выполнять кредитные обязательств перед банками. Как нефинансовым организациям, так и населению.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара снизился, но всего на 2 пункта. Дешевле стала и европейская валюта. А вот российский рубль укрепился сразу на 191 пункт.