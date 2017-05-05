Новости экономики за 05.05.2017

Новости Беларуси. Общий рынок лекарств начнет действовать в ЕАЭС уже 6 мая. Национальные рынки пяти стран объединяются и начинают работу в формате единого пространства.
То есть будут выпускать препараты по единым процедурам, снижая издержки.
Изменения в первую очередь почувствуют производители, обычные потребители увидят разницу не раньше чем через полгода.
ЛЕКАРСТВА В ОДНОМ ФОРМАТЕ
Форматы ЕАЭС по выпуску лекарств будут схожи с международными: клинические испытания, фармацевтический контроль и многое другое.
Однозначно: планка качества будет повышена.
Нормы разрабатывались с учетом мирового опыта, и это скажется на качестве лекарств. Ассортимент при этом будет самым разнообразным и удовлетворит спрос любого.
ДОЛЖНИКОВ ОГРАНИЧАТ
Должников, в том числе представителей фирм или индивидуальных предпринимателей, перестанут пускать в казино. Также при взыскании денег суд пристально обратит внимание не только на доходы, но и на имущество не заплативших вовремя.
Кстати, такой вычет может достигать половины зарплаты.
И это не все – могут не выпустить за границу не только руководителя банкрота, но и его заместителей и бухгалтера.
Новый закон о судебных исполнителях вступят в силу 13 мая 2017 года.
«ГОРОД» ОТДЕЛЬНО ОТ «ПЛОЩАДКИ»
МВД официально запретило курсантам автошкол сдавать практический экзамен вождения в разных городах. Ранее «площадку» и «город» можно было сдавать как по месту регистрации, так и по месту нахождения школы. Проблема возникала при внесении результатов практического экзамена в базу данных. Отныне экзаменуемые уже не смогут «разбивать» экзамен на две части.
Но остается право выбора – сдавать его по месту регистрации либо по месту нахождения автошколы.
И еще одно новшество: во время практического экзамена видеофиксация обязательна.
ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Самыми внимательными ревизорами станут представители Федерации профсоюзов. Они проведут мониторинг цен на самые востребованные товары. Данные этой статистики позже сравнят с практической реализацией ценовой политики на местах.
Фактически будут анализироваться различия между заявленной стоимостью и реальным чеком в конкретных торговых точках.
Результаты такого мониторинга будут каждый месяц отправляться в правительство для принятия оперативных решений.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОДРОСЛИ
Золотовалютные резервы страны выросли почти на 4%; теперь запас превышает 5 миллиардов долларов. Во многом рост обусловлен эффективной работой валютно-фондовой бирже, ростом цены золота на мировом рынке, а также поступлением третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
О валютных торгах:
евро – 2 рубля и 7 копеек, доллар – 1 рубль и 89 копеек, 100 российских –3 рубля и 23 копейки.