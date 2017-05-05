Новости экономики за 05.05.2017

ЛЕКАРСТВА В ОДНОМ ФОРМАТЕ Форматы ЕАЭС по выпуску лекарств будут схожи с международными: клинические испытания, фармацевтический контроль и многое другое.

Изменения в первую очередь почувствуют производители, обычные потребители увидят разницу не раньше чем через полгода.

То есть будут выпускать препараты по единым процедурам, снижая издержки.

Новости Беларуси. Общий рынок лекарств начнет действовать в ЕАЭС уже 6 мая. Национальные рынки пяти стран объединяются и начинают работу в формате единого пространства.

Нормы разрабатывались с учетом мирового опыта, и это скажется на качестве лекарств. Ассортимент при этом будет самым разнообразным и удовлетворит спрос любого.

ДОЛЖНИКОВ ОГРАНИЧАТ

Должников, в том числе представителей фирм или индивидуальных предпринимателей, перестанут пускать в казино. Также при взыскании денег суд пристально обратит внимание не только на доходы, но и на имущество не заплативших вовремя.

Кстати, такой вычет может достигать половины зарплаты.

И это не все – могут не выпустить за границу не только руководителя банкрота, но и его заместителей и бухгалтера.

Новый закон о судебных исполнителях вступят в силу 13 мая 2017 года.

«ГОРОД» ОТДЕЛЬНО ОТ «ПЛОЩАДКИ»

МВД официально запретило курсантам автошкол сдавать практический экзамен вождения в разных городах. Ранее «площадку» и «город» можно было сдавать как по месту регистрации, так и по месту нахождения школы. Проблема возникала при внесении результатов практического экзамена в базу данных. Отныне экзаменуемые уже не смогут «разбивать» экзамен на две части.

Но остается право выбора – сдавать его по месту регистрации либо по месту нахождения автошколы.

И еще одно новшество: во время практического экзамена видеофиксация обязательна.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Самыми внимательными ревизорами станут представители Федерации профсоюзов. Они проведут мониторинг цен на самые востребованные товары. Данные этой статистики позже сравнят с практической реализацией ценовой политики на местах.